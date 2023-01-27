ABD'den Türkiye'ye 'Rusya'yla ABD yapımı uçaklarla seferleri durdur' baskısı

ABD'li yetkililerin Rusya'ya ABD yapımı uçaklarla sefer düzenlenmesini durdurmak için Türkiye'ye baskı yaptığı belirtildi.

Wall Street Journal'a konuşan kaynakların aktardığına göre, üst düzey ABD'li yetkililer, geçtiğimiz ay yaptıkları açıklamada, Rusya ve Belarus seferi düzenleyen ABD yapımı uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça sağlama gibi hizmetler sağlayan Türk yetkililerin hapis cezası, para cezası, ihracat ayrıcalıklarını kaybetme gibi risklerle karşı karşıya olduğu yönünde uyardı bulundu.

Kaynaklar, ABD Ticaret Bakanı Yardımıcısı Thea Kendler'in, Aralık ayındaki Türkiye ziyaretinde söz konusu mesajı Türk yetkililere ilettiğini ifade etti.

ABD yönetiminin, bu adımla üçüncü ülkelerin yardımını da durdurarak Rusya'yı uzun vadede izole etme amacını başarıya ulaştırmayı hedeflediği kaydedildi.

Biden yönetimi, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Rusya'nın ABD yapımı uçakların kullanımını engellemek için ülkeye dönük ihracat kısıtlaması getirmişti. Rus havayolu şirketleri buna karşın Boeing uçaklarını kullanmaya devam etmişti.

Havacılık analiz şirketi Cirium'un verilerine göre, Rus ve Belaruslu havayolu şirketleri, 1 Ekim'den bu yana Boeing 777, 757 ve 737 model uçaklarla Türkiye'ye 2 bin 100'den fazla sefer düzenledi.

Uçuş kayıtlarına göre, Türkiye'ye sefer düzenleyen bu uçaklar, Hindistan ve Tayland gibi ülkelere de uçuş yaptı.