ABD'den Türkiye'ye Finlandiya kararından sonra İsveç çağrısı

Beyaz Saray, Finlandiya'nın NATO üyeliği için TBMM'deki onay sürecini başlatma kararı alan Türkiye'ye İsveç'in katılımını da hızla onaylaması çağrısında bulundu.

VoA'da yer alan habere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü TBMM'ye gönderme kararını memnunlukla karşıladığını ve sürecin hızla tamamlanmasını beklediğini kaydetti.

Açıklamada, "Türkiye'yi İsveç'in üyelik protokolünü de hızla onaylamaya teşvik ediyoruz" denildi.

Macaristan'a da hem Finlandiya hem de İsveç'in onay sürecini gecikmeden tamamlama çağrısı yapılan açıklamada, "İsveç ve Finlandiya, NATO'nun değerlerini paylaşan, ittifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkı sağlayacak güçlü ve yetkin ortaklardır" denildi.

ABD'nin her iki ülkenin de bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine inandığı kaydedildi.

Senatörlerden açıklama: 'Türkiye’nin İsveç’i ayrı tutma kararı hayal kırıklığı verici ve gereksiz'

ABD Senatosu NATO Gözlemci Grubu Eş-Başkanları olan Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis de sosyal medya hesaplarından ortak açıklama paylaştı.

İki senatör, “Senato NATO Gözlemci Grubu Eş Başkanları olarak İsveç’in NATO üyeliğine desteğimizi yinelemekten gurur duyuyoruz. Macaristan ve Türkiye daha fazla gecikme olmadan İttifak’ın 30 üyesinden 28’inin yaptığı gibi her iki ülkenin üyeliklerini onaylamalı” dedi.

ABD’li iki senatör ortak açıklamada, “Türkiye’nin resmi olarak Finlandiya’nın katılım protokollerini onaylama kararını memnuniyetle karşılasak da, Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyelik sürecini İsveç’inkinden ayrı tutma kararı hayal kırıklığı verici ve gereksiz” ifadelerini kullandı.

İsveç’in üç ülkenin daha önce üzerinde anlaşma sağladığı 2022 Mutabakat Zaptı’nın tüm unsurlarını yerine getirmek için çalıştığını belirten senatörler, “Hem Türkiye hem de Macaristan’a Transatlantik ailesine karşı yükümlülüklerini yerine getirme ve her iki ülkenin NATO’ya katılım protokollerini gecikme olmadan onaylama çağrısı yapıyoruz” dedi.

Senatörler, “Özellikle Macaristan Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçlerini kendi yararına kullanmaya son vermelidir” ifadelerini kullandı.

ABD’li iki senatör geçtiğimiz Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüşmüş ve bu yöndeki çağrılarını yinelemişti.