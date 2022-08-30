ABD'den Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışı planı

ABD Başkanı Joe Biden, geçen ay ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından ortaya çıkan gerilimi daha da artırabilecek bir adım atacağı belirtildi. Biden'ın ABD Kongresi'nden Tayvan'a yapılacak 1,1 milyar dolarlık silah satışını onaylanmasının isteyeceği bildirildi.

Politico'nun haberine göre Tayvan'a satılacak askeri pakette, 60 AGM-84L Harpoon Block II füzesi, 100 AIM-9X Block II Sidewinder taktik havadan havaya füze ve bir gözetleme radarı yer alıyor. Sidewinder füzelerinin, Tayvan'ın F-16 savaş uçaklarını silahlandırmak için kullanılacağı belirtildi.

Biden yönetimi resmi açıklamasının ardından, silah paketinin Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komisyonlarından onay alması gerekiyor.

Haberde, ABD Kongresi'nin tatilde olması sebebiyle sürecin uzayabileceği, lakin nihai olarak satışın onaylanmasının beklendiği aktarıldı.