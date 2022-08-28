ABD'nin savaş gemileri Tayvan Boğazı'nda

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden bu yana ilk kez ABD'ye ait savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'na geçtiği belirtildi.

Reuters'in haberine göre, ABD Donanması'nın devam eden operasyonlar kapsamında Chancellorsville ve Antietam kruvazörlerinin Tayvan'a geçiş yaptığı bildirilirken, Çin'in savaş gemilerinin hareketlerini takip ettiği söylendi.

ABD Donanması'nın açıklamasında, "ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılığını gösterdiğini, ABD ordusunun uluslararası hukukun izin verdiği her yerde faaliyet göstereceği" ifade edildi. Açıklamada "ABD gemileri, herhangi bir kıyı devletinin karasularının ötesindeki boğazdaki bir koridordan geçti" denildi.

Tayvan'dan yapılan açıklamada, gemilerin güney yönünde seyrettiğini ve gözlem altında oldukları belirtilerek, durumun normal olduğunu söylendi.

Çin'den açıklama

Son yıllarda ABD ve müttefiklerinin savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan "rutin" olarak geçmesi Çin'in tepkilerine neden oluyor. Son olarak, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin bölgedeki askeri hareketliliğini artırmıştı.

Çin Ordusu Doğu Harekât Alanı Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD gemilerinin takip edildiği ve bölgeden geçiş konusunda uyarıda bulunulduğu aktarılarak, "Bölgedeki birlikler yüksek teyakkuzda ve her türlü provokasyonu engellemeye hazır" denildi.