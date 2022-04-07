ABD'den tansiyonu yükselten Tayvan adımı: Çin'den sert uyarı geldi

ABD'nin Ukrayna savaşı ve Avrupa ülkeleri üzerinden Rusya'ya yönelik sıkıştırma adımları sürerken, bir yandan da Çin'e yönelik tansiyonu yükselten adımlar atması dikkat çekiyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Japonya'ya yaptığı ziyaretin ardından Tayvan'a ziyarette bulunacağı öne sürüldü.

Söz konusu ziyaret 1997 yılında eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich'in Tayvan'a seyahatinden bu yana bir ilk olacak.

Pelosi'nin ofisi, Bloomberg'in ziyarete ilişkin sorusuna yanıt vermezken, Tayvan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Joanne Ou ise olası bir ziyaret hakkındaki soruya, hükümetin "doğru zamanda" bir açıklama yayımlayacağını söyleyerek yanıt verdi.

Çin'den uyarı: Sert önlemler alırız

Çin, Pelosi'nin ABD'nin Taipei'deki hükümeti resmen tanımama taahhüdünün ihlali olarak gördüğü gezisini protesto edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi durumunda sert önlemler alacağını duyururken, böyle bir ziyaretin Çin-ABD ilişkilerini ciddi şekilde etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.