ABD'den Suriye'deki üs ve askeri noktalarına yeni takviye

ABD ordusu, Suriye'de YPG kontrolündeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına Irak toprakları üzerinden 40’a yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD güçlerine ait takviye konvoyu, dün Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye girdi.

Haseke kırsalında Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 40’a yakın araçtan oluşan konvoyda zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok miktarda mühimmat bulunuyor.

ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor. (AA)