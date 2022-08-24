ABD'den Suriye'de hava saldırısı

ABD ordusu Suriye'nin doğusunda Deyrezzor bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, hava saldırılarının 15 Ağustos'ta ABD güçlerini hedef alan saldırılara yanıt olarak yapıldığı ve "İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı gruplarca kullanılan tesislerin hedef alındığı" belirtildi.

15 Ağustos'ta ABD'nin El Tanf askeri üssüne drone saldırısı düzenlenmişti. Saldırının İran destekli gruplarca yapıldığı iddia edilmişti.

"Bugünkü saldırılar ABD personelini korumak ve savunmak için gerekliydi" denilen açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla yapılan saldırıların yol açtığı kayba ilişkin bir bilgi verilmedi.

Suriye ve İran'dan ABD'nin hava saldırılarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.