Suriye Dışişleri: Şam'la ilişkilerin yeniden tesisi için Türkiye Suriye’den çekilmeli

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Türkiye’nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi.

Mikdad, “Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi için harcanacak çabalar, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmanın tek yoludur. Biz herhangi bir şart koşmayacağız, ancak ilişkilerin savaşın başlangıcından önceki haline dönmesi için Suriye topraklarında Türk işgalinin bitmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.