ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: Listede Türkiye'den şirketler de var

ABD Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırımlarına yenilerini ekledi.

ABD'nin yeni yaptırımları Rusya'nın Sibirya'daki Arctic-2 olarak bilinen devasa LNG projesi ile Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta kullandığı intihar drone'ları KUB-BLA ve Lancet'le bağlantılı Rus şirket ve kişileri hedef aldı.

Yedi Rus bankası ve aralarında Gazpromneft Catalytic Systems LLC'nin de bulunduğu onlarca sanayi firması da yaptırım listesine alındı.

Türkiye'den şirketler listede

Yaptırımlar ayrıca ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarından kaçınılmasında rol oynadığını ileri sürdüğü üçüncü ülkelerden kişi ve şirketleri de hedef aldı. Bunlar arasında Türkiye'den de şirketler listede yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Rusya'nın askeri sanayi kompleksini korumak için ihtiyaç duyduğu teknoloji, ekipman ve diğer malzemeleri iç üretimle sağlayamadığı için üçüncü ülke tedarikçilerine güvendiğini belirterek Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin "Rusya'ya yabancı teknoloji ve ekipmanı ihraç eden, yeniden ihraç eden ve nakliye eden merkezler" haline geldiğini öne sürdü.

Bakanlık bu ülkelerden bazı şirket ve kişileri de yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlardan kaçınılmasına katıldıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Türkiye'den 7 şirket şunlar oldu:

- Azint Elektronik Makina Gıda Ürünleri Tekstil Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited

- Basilevs Lojistik Medikal Tarım Ticaret Ve Sanayi Şti (Basilevs Lojistik)

- Bosphorus Gate Dış Ticaret Limited Sirketi (Bosphorus Gate)

- Jacbac Technology Dış Ticaret Limited Şirketi (Jacbac Technology)

- Kuzey Logistics Taşımacılık İthalat İhracat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Kuzey Logistics)

- Smart Techno Group Dış Ticaret Ve Lojistik Limited Şirketi (Smart Techno Group)

- Technopartner Teknoloji Ürünleri Bilişim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Technopartner)

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, "Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı, Türkiye merkezli yasa dışı alım ağını çökertmek için harekete geçtiği"ni aktardı. Bakanlık, Rus istihbarat servislerinin yaptırım uygulanan Rus kuruluşları için teknoloji tedarik etmesini sağladığını ileri sürdüğü Türk vatandaşı Berk Türken ve şirketleri Grup İnternet ve Yapay Zeka Teknolojileri AŞ ile Türken Dijital'i yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Rusya'dan ilk açıklama

ABD'nin yeni yaptırımlarının ardından bir açıklama yapan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov "Rusya ile çalışmaya çalışan birçok yabancı şirket bugün yaptırımlara uğradı" dedi. Channel One'a konuşan Antonov "Bu bağlamda çıkarılacak temel sonuç nedir?" diye sordu ve şu ifadeleri kullandı: "Şu anda olanlara bir bakın. Tarım sektörümüz durumu idare ediyor. Uçaklarımız havalanmaya devam ediyor. Ekonomimiz büyüme eğiliminde."