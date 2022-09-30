ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD, Ukrayna'daki 4 bölgenin Rusya'ya katılımı sonrası Rusya'ya yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu. Hazine Bakanlığı, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların Rus yetkililerini, ailelerini ve kuruluşları hedef aldığını söyledi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankası Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin ailelerinin de bulunduğu yaptırımlar çerçevesinde, binden fazla kişi ve firmanın yaptırım kapsamına alındığı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Putin'in hileli bir şekilde Ukrayna'nın bölgelerini ilhak etmesine seyirci kalmayacağız. Hükümet ve Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ekonomisini daha da zayıflatmak ve savaşını sürdürmesini engellemek için kapsamlı adımlar atıyor" dedi.

Yaptırım uygulanan başlıca isimler arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski danışmanı olan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, eski Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun ailelerinin yer aldığı belirtildi. (İHA)