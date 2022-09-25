ABD'den Rusya'ya: 'Felakete varan sonuçları olur'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan NBC televizyonunda yaptığı açıklamada "Eğer Rusya çizgiyi aşarsa, bunun Rusya için felakete varan sonuçları olur" dedi.

Batı medyasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilan ettiği televizyon konuşmasında üstü kapalı bir biçimde "nükleer tehditte" bulunduğu yorumu yapılmıştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sullivan "Eğer Rusya bu çizgiyi aşarsa bunun Rusya için felakete varan sonuçları olur. ABD kararlılıkla karşılık verecektir" dedi.

Sullivan "ABD'nin bunun ne anlama geldiğini daha ayrıntılı şekilde özel olarak Moskova'ya ilettiğini" söyledi. Ülkesinin Rusya ile sık sık ve doğrudan iletişim içinde olduğunu belirten Sullivan bunun son günlerde "Ukrayna'daki durum ve Putin'in eylem ve tehditlerine yönelik tartışmaları da kapsadığını" sözlerine ekledi.

Putin'in "Ukrayna halkını haritadan silme niyetinin hâlâ sürdüğünü" ileri süren Sullivan "O buna devam edecek ve biz de silahlar, cephaneler, istihbarat ve sunabildiğimiz her türlü desteğe devam etmek zorundayız" diye konuştu.