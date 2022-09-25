Zelenskiy ABD'den hava savunma füzeleri aldıklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'li yayın kuruluşu CBS'ye verdiği mülakatta ülkesine ABD'den gönderilen orta menzilli hava savunma sistemleri için ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

Pentagon 10 gün önce yaptığı açıklamada Ukrayna'ya iki NASAMS (Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri) gönderileceğini açıklamıştı.

Zelenskiy CBS televizyonunda Face The Nation adlı programda sözkonusu sistemleri Ukrayna'nın teslim aldığını doğruladı ancak ülkesinin daha fazlasına ihtiyacı olduğunu savundu.

Zelenskiy "ABD'nin liderlik göstermesine ve Ukrayna'ya hava savunma sistemleri vermesine kesinlikle ihtiyacımız var. Halihazırda alınmış olan olumlu bir karar için Başkan Biden'a ve ABD Kongresi'ne teşekkür etmek istiyorum. İki NASAMS aldık" dedi.

Öte yandan Zelenskiy, iki NASAMS'ın sivil altyapıyı, okulları, hastaneleri, üniversiteleri ve evleri kapsayacak kadar yeterli olmadığını da dile getirdiği konuşmasını “Ukraynalılarımızı eve dönmeye ikna etmek için güvenliğe ihtiyacımız var. Güvenliyse gelirler, yerleşirler, burada çalışırlar ve vergi verirler ve o zaman bütçemizde 5 milyar dolarlık bir açığımız kalmaz" sözleriyle sürdürdü.