ABD'den Rus cephesinin gerilerini vurması için Ukrayna'ya mühimmat planı

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, ABD ve Batı ülkeleri Ukrayna'ya silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor.

Birçok ülkeden, Ukrayna'ya yapılan yardımların 'sınırına geldikleri' yönünde açıklamalar gelirken, ABD'nin Ukrayna'da Rus cephesinin geri hatlarına saldırı düzenlenmesi için 160 kilometre menzile sahip mühimmat üretimine onay vermeyi planladığı aktarıldı.

Reuters'in haberine göre, ABD'li silah ve havacılık tekeli Boeing, ABD Savunma Bakanlığı'na "Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba" (GLSDB) olarak adlandırılan mühimmatın Ukrayna ve Doğu Avrupa'da üretimi için başvuruda bulundu. Ayrıca halihazırda üretilen mühimmatların da Ukrayna'ya gönderilmesinin planlandığı bildirildi. ABD'nin maliyeti daha düşük roketler göndererek, Ukrayna'ya silah sübvansiyonunu devam etmeyi amaçladığı belirtildi.

Ukrayna daha önce ABD’den yaklaşık 300 km menzile sahip ATACMS güdümlü füzeleri için talepte bulunmuştu. Ancak ABD Ukrayna'nın talebini geri çevirmişti.

Gönderilmesi planlanan yaklaşık 150 kilometre menzilli GLSDB'lerin, Ukrayna‘nın cephe gerisinde bulunan Rus hatlarını vurmasını sağlaması ve Kiev'in karşı saldırısına yardımcı olmasının hedeflendiği belirtildi.