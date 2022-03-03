ABD'den Peskov ve 7 oligarka yaptırım kararı

Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ile Rusya’nın en zengin 7 sermayedarına yönelik "tam engelleyici yaptırımlar" alındığını açıkladı.

ABD'nin yaptırım uygulamaları, doğalgaz boru hattı inşaat şirketi SGM Group'un ortaklarından Boris Rotenberg, Rostec CEO'su Sergey Çemezov, Eski Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Şuvalov, Putin'e yakın sermayedar Yevgeniy Prigozin, Transneft CEO'su Nikolay Tokarev, sermayedar Alişer Osmanov ve Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'a yönelik olarak uygulanacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni vize kısıtlamaları politikasını duyuracak. Bu politika, bazı Rus oligarklarına, aile üyelerine ve yakın ortaklarına vize kısıtlamalarını öngörüyor. Bu oligarkların Rusya’nın istikrarsızlaştırıcı dış politikasını desteklemek için kötü niyetli faaliyetleri yönlendirdiği, yetkilendirdiği, finanse ettiği, önemli ölçüde desteklediği veya bu faaliyetlerde bulunduğu biliniyor. ABD’nin yeni politikası kapsamındaki ilk adım olarak Rusya’nın 19 işadamına ve ayrıca yakınları dahil 47 kişiye daha vize kısıtlamaları getiriliyor" denilerek ek olarak 47 kişiye daha vize kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

İngiltere'den iki sermayedara yaptırım

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, daha önce İngiliz futbol takımı Everton ile ticari ilişkileri askıya alınan Rusyalı işadamı Alişer Usmanov ve eski Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov’a karşı yaptırım kararı alındığı duyurdu.