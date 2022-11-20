ABD'den Ortadoğu'da 'yakın tehditlere karşı' entegre 'savunma' sistemi

Washington ile Tahran arasında gerilim devam ederken ABD'nin Ortadoğu'da "yakın tehditlere" karşı hava ve deniz savunma sistemi kurmakta olduğu Beyaz Saray yetkilisince duyuruldu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika koordinatörü Bret McGurk Bahreyn'de düzenlenen yıllık Manama Diyalogu konferansında yaptığı konuşmada ülkesinin stratejik enerji zengini ve çatışmalarla dolu bölgedeki "yakın tehditleri caydırmaya" odaklandığını söyledi.

McGurk "ABD şu anda bölgede aktif olarak entegre bir hava deniz savunma yapısı inşa ediyor. Uzun süredir hakkında konuşulan bir şey inovatif ortaklık ve yeni teknolojilerle hayata geçiriliyor" dedi.

ABD güçlerinin İran’dan gelen "yakın tehditler"i tespit ettiğini ve caydırdığını savunan McGurk, “İran, Suudi Arabistan'a bir saldırı düzenlemeye hazırlanıyordu. Muhtemelen bu saldırı, Suudi Arabistan ile ABD arasında devam eden yakın güvenlik işbirliği nedeniyle gerçekleşmedi” diye konuştu.

ABD Merkez Komutanlığı Komutanı General Michael Corella da dün aynı konferansta yaptığı konuşmada Körfez bölgesine gelecek yıl ülkesinin 100'den fazla insansız deniz aracı konuşlandıracağını duyurmuştu.

Sözkonusu açıklamalar İsrailli milyarder Idan Ofer'in sahibi olduğu Liberya bandıralı petrol tankeri Pacific Zircon’un 14 Kasım'da Umman Körfezi’nde seyir halindeyken silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırıya uğramasının ardından geldi.

Aynı konferansta konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata da İran'ı ülkesinin "en yakın güvenlik tehdidi" diye nitelendirdi.

'Çin'in bölgedeki politikalarını takip ediyoruz'

Öte yandan Bret McGurk'ün aynı konuşmasında Çin'in bölgedeki nüfuzuna da değinmesi de dikkat çekti. Ülkesinin Çin'in Ortadoğu'daki politikalarını takip ettiğini belirten McGurk, ABD'nin "müttefik ve ortaklarını korumak, uluslararası hukuka ve düzene saygı duymayan ülkelere ve ABD'nin ortaklarına tehdide izin vermemek için" bölgedeki yatırımlarını ve ortaklıklarını derinleştirmeye devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan McGurk ülkesinin İsrail ile Lübnan arasında varılan deniz sınırı anlaşmasındaki rolünü övdü.