ABD yönetiminden Muhammed bin Selman'a dokunulmazlık kararı

ABD'de Biden yönetimi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açılan davada dokunulmazlığı olduğu için yargılanamayacağına karar verdi.

ABD Adalet Bakanlığı avukatlarının Columbia Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi'nin dosyasına giren yazısında, Biden yönetiminin sanık Muhammed bin Selman'ın yabancı bir hükümetin görevdeki başkanı olarak ABD mahkemelerindeki yargılamadan dokunulmazlığı olduğuna karar verdiği belirtildi.

Muhammed bin Selman 27 Eylül'de Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından başbakan olarak atanmıştı.

Suudi Veliaht Prensinin avukatı, Ekim ayında Columbia Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda Muhammed bin Selman'ın başbakan olarak atanmasının "veliaht prensin pozisyonuna dayalı olarak dokunulmazlığa sahip olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmadığını" kaydetmişti.

ABD hükümetinin kararına ilk tepki Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den geldi. Cengiz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cemal bugün bir kez daha öldü. ABD'den adaletin ışığının gelebileceğini düşünmüştük ama yine para önce geldi" dedi.

Reuters'ın haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Bu, Dışişleri Bakanlığı tarafından uluslararası teamül hukukunun uzun süredir devam eden ve köklü ilkeleri uyarınca yapılan yasal bir tespittir. Bunun davanın esasıyla hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamış ve daha sonra öldürüldüğü ve cesedinin parçalara ayrılarak yok edildiği ortaya çıkmıştı. ABD istihbaratı Kaşıkçı cinayetinin talimatının Muhammed bin Selman tarafından verildiğine inandığını açıklamıştı.

Türkiye ülkede görülen Cemal Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devretmişti.