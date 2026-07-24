ABD'den Küba'nın uluslararası sağlık işbirliğine yeni saldırı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla ABD’nin Küba’ya karşı dün duyurduğu yeni yaptırımları da dahil olmak üzere her saldırısının amacının tüm Küba halkına karşı toplu bir cezalandırma olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, Küba bağlantılı 9 kuruluş ve 2 kişinin yaptırım listesine eklendiği, yaptırımların Küba'nın finans, enerji ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren "aktörleri" kapsadığını belirtilmişti.

Küba Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, ABD hükümetinin bu tedbirler gibi her saldırgan eyleminin amacının tüm Küba halkına karşı toplu bir cezalandırma dayatmak olduğunun kanıtlandığını vurguladı.

X hesabından yaptığı açıklamada “Amerikan hükümeti Küba'ya yönelik ekonomik kuşatmanın varlığını inkâr etmeye devam etse de, soykırım niteliğindeki niyetlerini ve bir insani kriz tetikleme arzusunu gizlemesi giderek zorlaşıyor” dedi.

ABD’nin yaptırım listesine eklenenler arasında Küba’nın sağlık hizmetleri tanıtım ve uluslararası tıbbi işbirliği kuruluşları da yer aldı.

Küba'nın tıbbi işbirliğine yönelik bu saldırının dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce insanın temel insan hakkı olan sağlık hizmetine erişim hakkına yapılmış bir saldırıyla eşdeğer olduğunu belirtti.

Küba Dışişleri Bakanı “Uluslararası toplum tarafından takdir edilen insani ve dayanışmacı bir hizmet sunduğu için Küba'yı cezalandırıyorlar. Bunu, kendi vatandaşlarının on milyonlarca insanına bu en temel insan hakkını çok görmekte ısrar eden dünyanın en zengin ülkesinin hükümeti yapıyor. #KübaTehditDeğildir abluka tehdittir” diye yazdı.

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