ABD'den Kaşıkçı'nın avukatının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın avukatı ve ABD vatandaşı Asim Gafur'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, günlük basın toplantısında konuşan Price, konuyu en üst düzey BAE makamlarıyla gündeme getirdiklerini ve söz konusu gözaltı olayına ilişkin açıklama beklediklerini söyledi. ABD'li diplomatlarının gözaltına alındığından beri Gafur'la birkaç kez görüştüğünü anlatan Price, ABD diplomatlarının bugünkü sanal duruşmayı da izlediklerini söyledi.

Price, Gafur'a yönelik suçlamalara ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konuda sizi Emirlik makamlarına yönlendirmek durumundayım. Ancak (Asim Gafur'un) gözaltına alınmasının Cemal Kaşıkçı ile ilişkili olduğuna dair bir emare görmedik. Bilgi toplamaya ve ziyaretlere devam ediyoruz. Dediğim gibi üst düzeylerde konuyu gündeme getirdik ve Gafur'un adil bir şekilde yargılanması için elimizden geleni yapıyoruz."