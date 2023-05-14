ABD'den Erdoğan'a yanıt: 'Washington Türkiye'deki seçimlerde taraf tutmuyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biden Erdoğan’ı devirin emri verdi” sözlerine ilişkin açıklama yaptı

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye’nin uzun süredir ABD'nin müttefiki olduğunu ve Washington’ın da seçimleri yakından takip ettiğini belirtti. Sözcü, ayrıca, ABD'nin seçimlerde taraf tutmadığını söyleyerek, “Bizim tek ilgimiz demokrasi süreci ki bu süreç özgür ve adil olmalı. Türk yetkililerin seçimi demokratik gelenekleri ve kanunları çerçevesinde ele alacaklarına güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan 'Biden devirme emri verdi' demişti

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü İstanbul’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biden Erdoğan’ı devirin emrini verdi, bunu biliyorum. Bütün halkım bunu biliyor. Eğer durum buysa sandıklar yarın Biden’a da bir karşılık verecek” demişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin demokratik kurumları olduğunu belirterek, ülkenin geleceğine Türk halkının karar vereceğini söylemişti.

AKP’nin milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz günlerde ABD’nin seçimlere müdahale ettiğini iddia etmiş ve daha önceki bir açıklamasında 14 Mayıs seçimlerini "Batı’nın darbe girişimi" olarak nitelemişti.