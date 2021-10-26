ABD'den 'darbe' açıklaması: Sudan'a 700 milyon dolarlık yardımı durdurduk

ABD, Sudan'da dün yapılan askeri darbeyi kınayan bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkedeki darbeye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, Sudanlı askeri güçlerin eylemlerini şiddetle kınamaktadır. Sivillerin öncülüğündeki geçiş hükümetinin ve bağlı kuruluşların feshini kesinlikle reddediyor ve bunların acil olarak yeniden tesis edilmesi için çağrı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Sudan'a 700 milyon dolarlık yardımı durdurduk

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, "Sivillerin yönetimde olduğu geçiş hükümeti bir an önce yeniden tesis edilmeli. 21 Ekim'de yapılan barışçıl gösteriler gösteriyor ki, bu hükümet Sudan halkının iradesini temsil ediyor" diye konuştu.

Price, ABD'nin darbeye karşı ilk tepkisinin "ülkenin demokratik geçişi" için yapılan 700 milyon dolarlık acil durum yardımının durdurulması olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres de, sivil yöneticilerin gözaltına alınmasının hukuk dışı olduğunu belirterek, askeri darbeyi kınadığını açıkladı. BM tarafından yapılan açıklamada, gözaltındaki Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un bir an önce salınması talep edildi. BM Güvenlik Konseyi'nin de konuya ilişkin olağanüstü toplanmasının beklendiği kaydedildi.

Sudan'da darbe

Sudan'da dün sabaha karşı askeri darbe yapılmıştı.

Ülkede Başbakan Abdullah Hamduk ve birçok bakan gözaltına alınırken, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı.

Sudan Komünist Partisi ve Özgürlük ve Değişim Güçleri darbeye karşı genel grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı. Başkent Hartum'da askerler darbeye karşı sokağa çıkanlara ateş açmıştı.