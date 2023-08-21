ABD'den Belarus'taki vatandaşlarına 'derhal ülkeyi terk edin' mesajı

ABD'nin Minsk Büyükelçiliği, Belarus'taki ABD vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmesi için bir uyarı mesajı yayımladı.

Büyükelçilik Litvanya hükümetinin 18 Ağustos'ta Belarus'la arasındaki iki sınır kapısını kapattığını, halihazırda 4 sınır kapısının açık olduğunu bildirdi.

ABD'nin Minsk Büyükelçiliği, Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetlerinin Belarus'la aralarındaki daha fazla sınır kapısını kapatmaya devam edebileceklerini belirttiğini duyurdu.

Büyükelçiliğin mesajında "Belarus'taki ABD vatandaşları derhal ayrılmalıdır" denilerek ABD vatandaşlarına ülkeyi uçakla ya da Litvanya ve Letonya sınırından terk etmeleri tavsiye edildi.

ABD vatandaşlarının Belarus'tan kara yoluyla Polonya'ya girmelerine izin verilmediğini bildiren büyükelçilik, vatandaşlarına "Rusya ve Ukrayna'ya gitmeyin" uyarısında bulundu.