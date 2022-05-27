ABD'deki okul saldırısında ölen öğretmenin yastaki eşi yaşamını yitirdi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde'deki ilkokula Salı günü düzenlenen silahlı saldırıda 19'u çocuk 2'si öğretmen 21 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıda ölen öğretmenlerden biri de okulda 23 yıldır görev yapan Irma Garcia'ydı. Garcia'nın eşi Joe Garcia'nın saldırıdan iki gün sonra kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çiftin 24 yıldır evli olduğu belirtilirken Irma Garcia'nın yeğeni John Martinez, Twitter hesabından Joe Garcia'nın ölümünü "yas nedeniyle yaşamını yitirdi" diye duyurdu.

Yerel medyada Joe Garcia'nın kalp krizinden öldüğü kaydedildi.

Çiftin en küçüğü 12, en büyüğü 23 yaşında 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

Joe Garcia eşinin ölümünün ardından New York Times'a verdiği demeçte polis memurlarının olay yerinde öğretmen eşinin cansız bedenini çocuklara sıkı sıkı sarılı halde bulduklarını söylemişti.

Joe Garcia saldırının ardından açılan bağış sitesinde "O sınıfındaki çocukları korumak için kendisini feda etti. O bir kahramandı" diye yazmıştı.

Saldırıda Irma Garcia ile birlikte Eva Mireles adlı öğretmen de yaşamını yitirmişti.

Ne olmuştu?

24 Mayıs 2022 günü 18 yaşındaki Salvador Ramos adlı saldırgan ABD'nin Teksas eyaletindeki Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’na gelerek ateş açmış, 19 çocuk ve 2 yetişkini öldürdükten sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Saldırganın 18. doğum gününün hemen ardından yasal olarak 2 adet ArmaLite AR-15 tipi piyade otomatik tüfeği aldığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili olarak kamuoyuna yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden artık bu tür haberler duymaktan yorulduğunu belirtmiş, ülkedeki silah lobisine karşı durma çağrısı yapmıştı.