ABD'deki Halkbank davası 11 Aralık'ta görülecek

ABD'deki Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ndeki davası devam ediyor. Mahkemenin başyargıcı Debra Ann Livingston, davayla ilgili duruşmanın 11 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.

Davada bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek" suçlaması yöneltiliyor.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, yargıç Livingston yazılı emrinde tarafların duruşmada karşılıklı olarak dinleneceğini, savcılık ve Halkbank avukatlarına, savunma ve iddiaları için eşit oranda söz hakkı tanınacağını ifade edildi.

Duruşma öncesinde belirlenecek bir tarihteyse hem Halkbank hem de New York Güney Bölgesi Başsavcılık yetkililerinin katılacağı dava dosyasıyla ilgili bir toplantının gerçekleştirileceği belirtildi.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, geçtiğimiz ay Halkbank’ın İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeye mahkeme tarafından belirlenen tarihte yanıt vermedi. Başsavcılık, İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ne, ek süre hakkını kullanmak istediğini belirterek ileri bir tarihte Halkbank avukatlarının argümanlarına yanıt vereceğini kaydetti.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın, mahkemeden istediği ek süre sonunda 11 Aralık’ta yapılacak duruşma öncesinde Halkbank’ın iddialarına cevap vermesi bekleniyor.

Halkbank davasını gündemine alan ABD Anayasa Mahkemesi, 19 Nisan’da kararı yeniden değerlendirmesi için New York İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ne göndermişti.