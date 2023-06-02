ABD'de yılbaşından bu yana 17 bin 737 kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetti

ABD'de 2023 yılının başından günümüze kadar ki süreçte silahlı şiddet olaylarında 17 bin 737 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 723 kişi ise yaralandı.

dış haberler

ABD’de silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Silah Şiddeti Arşivi (GVA) verilerine göre; ABD’de bu yıl 268 toplu silahlı saldırı düzenlendi.

Ülkenin farklı bölgelerinde son 5 ayda silahlı şiddet olaylarında 17 bin 737 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 723 kişi yaralandı.

Silahlı şiddet olaylarının kurbanları arasında 0 ile 11 yaş arası 113 ve 12 ile 17 yaş arası 642 çocuk bulunurken, 0-17 yaş aralığında yaralanan çocukların sayısı ise 1894 olarak kayıtlara geçti.

Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında 587 kişi hayatını kaybetti, 361 kişi yaralandı.

Silah Şiddeti Arşivi verilerine göre; 2022’de 44 bin 362 kişi silahlı şiddet sonucu hayatını kaybetti, 38 bin 592 kişi yaralanmıştı. (AA)

Haber

ABD'de 'borç limiti' tasarısı Senato'dan geçti