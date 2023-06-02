ABD'de yılbaşından bu yana 17 bin 737 kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetti

ABD’de silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Silah Şiddeti Arşivi (GVA) verilerine göre; ABD’de bu yıl 268 toplu silahlı saldırı düzenlendi.

Ülkenin farklı bölgelerinde son 5 ayda silahlı şiddet olaylarında 17 bin 737 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 723 kişi yaralandı.

Silahlı şiddet olaylarının kurbanları arasında 0 ile 11 yaş arası 113 ve 12 ile 17 yaş arası 642 çocuk bulunurken, 0-17 yaş aralığında yaralanan çocukların sayısı ise 1894 olarak kayıtlara geçti.

Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında 587 kişi hayatını kaybetti, 361 kişi yaralandı.

Silah Şiddeti Arşivi verilerine göre; 2022’de 44 bin 362 kişi silahlı şiddet sonucu hayatını kaybetti, 38 bin 592 kişi yaralanmıştı. (AA)