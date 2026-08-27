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ABD'de yeni pankreas kanserine ilacına onay: Aylık fiyatı 40 bin dolar

Yapılan klinik çalışmalara göre standart kemoterapi ile pankreas kanseri hastaları 7 ay hayatta kalabilirken, yeni ilaçla bu süre 13 aya çıkıyor. İlaç şirketi bir aylık kutunun fiyatının 39 bin 800 dolar olduğunu ilan etti. ABD'de nüfusun yüzde 10'unun hiçbir sigortası olmadığı tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 27.08.2026 , 10:09

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yeni bir pankreas kanseri ilacına onay verdi. Son klinik çalışmalar ilacın hastanın hayatta kalma süresini iki katına çıkardığını göstermişti.

Pankreas kanseri genelde çok geç teşhis edilebildiği ve etkili metastaz potansiyeli nedeniyle en öldürücü kanserlerden biri.

Revolution Medicine adlı firmanın ürettiği Rasonque adlı ilacın her gün alınması gerekiyor. İlaç şirketi bir aylık kutunun fiyatının 39 bin 800 dolar olduğunu ilan etti.

ABD'de sigorta şirketlerinin bir kısmının bunu karşılaması beklenirken, ülkede nüfusun yüzde 10'unun hiçbir sigortası olmadığı tahmin ediliyor.

İki yıl önce sağlık sigorta şirketlerinin toplum karşıtı politikalarını protesto etmek için Luigi Mangione adlı genç ABD'li mühendis UnitedHealthcare sigorta şirketinin CEO'sunu öldürmüştü.

Daha önce de Daraxonrasib adı verilen ilaç, RAS isimli bir hücre bölünme proteinini susturan ve daha önce daraxonrasib diye adlandırılan bir kimyasala dayanıyor.

Yapılan klinik çalışmalara göre standart kemoterapi ile pankreas kanseri hastaları 7 ay hayatta kalabilirken, yeni ilaçla bu süre 13 aya çıkıyor.

FDA, ilacı yalnızca daha önce kemoterapi almış veya vücudu kemoterapi kaldıramayan hastalar için onayladı.

Türkiye'de her yıl 8000 kadar kişiye pankreas kanseri teşhisi konuyor. İlaca Türkiye'de erişim olup olmayacağı bilinmiyor.

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