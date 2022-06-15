ABD'de yaklaşık 400 araba kazasının otopilot kaynaklı olduğu açıklandı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) bugün yayınlanan raporunda, ABD genelinde otopilot teknolojisi kaynaklı 392 araba kazasının meydana geldiği belirtildi. NHTSA, Haziran 2021'den itibaren ülkedeki tüm araba markalarından ve resmi dairelerden otopilot nedeniyle oluşan kazaların raporunu göndermelerini istemişti. NHTSA'nın raporunun Temmuz 2021 - Mayıs 2022 dönemini kapsadığı belirtildi.

Associated Press'in haberine göre, NHTSA yöneticisi Steven Cliff raporla ilgili olarak, "Daha fazla veri topladıkça NHTSA ortaya çıkan riskleri veya eğilimleri daha iyi belirleyebilecek. Bu teknolojilerin gerçek dünyada nasıl performans gösterdiği hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz" diye konuştu

Tesla'nın 273 kazası dikkat çekti

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, rapora göre ABD'de otopilot kaynaklı en fazla kaza yapan firma. Tesla'nın ABD'de yaklaşık 830 bin otopilot destekli aracı bulunuyor. NHTSA raporunda Tesla'nın kaza sayısının araçlarını izlemek ve gerçek zamanlı çarpışma raporları almak için telematik sistemler kullanıldığı için yüksek olduğu belirtildi. NHTSA diğer otomobil üreticilerinin de buna benzer bir raporlama yöntemi geliştirmesi gerektiğini söyledi. Ancak rapora göre Tesla'nın kaza oranı tüm kazaların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor.

Tesla'dan sonra en fazla otopilot kaynaklı kazaya karışan firmaysa Honda. Honda'nın ABD'de bu teknolojiye sahip yaklaşık 6 milyon aracı olduğu belirtildi. Subaru markasının 10 kaza yaptığı belirtilirken, diğer otomobil üreticilerin tamamının beş veya daha az kaza kaydettiği belirtildi. Raporda sadece otopilot kaynaklı kaza verileri açıklandı.