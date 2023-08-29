ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: Öğretim görevlisi hayatını kaybetti

ABD'nin North Carolina Üniversitesi'nin Chapel Hill kampüsünde bir silahlı saldırı meydana geldi.

Polis yetkilileri, olayda ismi açıklanmayan bir öğretim görevlisinin öldürüldüğünü belirtti. Saldırganın olaydan yaklaşık 3 saat sonra gözaltına alındığını kaydeden yetkililer, zanlının kimliği ve saldırı sebebi hakkındaysa bilgi vermedi.

Yetkililer, saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Dün uyarı yapılmıştı

ABD'nin North Carolina Üniversitesinde dün, kampüste "silahlı ve tehlikeli bir kişi" bulunduğu uyarısı yapılmıştı.

Polis, geniş güvenlik önlemleri altında üniversiteye giriş ve çıkışları kapatarak, saatlerce şüpheliyi aramıştı. Aramalar sonuç vermemiş, zanlı yakalanamamıştı.

Yeni öğretim yılının ikinci haftasına giren North Carolina Üniversitesinde 4 bin öğretim görevlisi, 9 bin çalışan ve 32 bin öğrenci bulunuyor. (AA)