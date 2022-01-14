ABD'de temyiz mahkemesi Halkbank davasının askıya alınmasına karar verdi

ABD'de bir temyiz mahkemesinin kararıyla Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu sonuçlanana kadar federal hükümetin bankaya karşı açtığı dava askıya alındı.

Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi'nin bugün verdiği karar, Halkbank'a bir yandan davaya karşı savunma yapmak zorunda kalmadan temyize gitme olanağı sağladı. Öte yandan kararın esasına ilişkin herhangi bir görüş belirtilmedi.

BBC Türkçe'nin Reuters'tan aktardığı habere göre, ABD Adalet Bakanlığı ise bu ertelemeye, "Halkbank'ın hükmü olmayan iddialarının ne önemli soru işareti doğurduğunu ne de hızlı bir dava görülmesi için kamu çıkarına üstün geldiğini" belirterek karşı çıktı.

22 Ekim 2021'de ABD'de temyiz mahkemesi, Halkbank'ın başvurusunu reddederek İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delmesine neden olduğu suçlamasıyla yargılanabileceğine hükmetmişti.

Halkbank, suçlanma sonrası "Halkbank'ın Türkiye ile aynı anlama geldiğini; bu sebeple Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (Foreign Sovereign Immunities Act - FSIA) kapsamında ABD'de yargılanamayacağını" savunarak yargılamanın iptali yönünde başvuru yapmıştı.

ABD 2. Temyiz Mahkemesi ise FSIA kapsamında Halkbank'ın koruma altında olsa dahi "suçlamaların ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiğine" karar vermiş, Halkbank ise ABD Yüksek Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu.