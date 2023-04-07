ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD'de bu hafta açıklanan veriler resesyon endişelerini artırırken, istihdam verilerinde Mart tablosu belli oldu. ABD ekonomisinde Mart ayında tarım dışı istihdam artışı 236 bin olarak kaydedildi. Bloomberg anketine göre ABD ekonomisinin Mart ayında 230 bin net tarım dışı istihdam yarattığı tahmin edilmişti. Şubat ayında 311 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 326 bine revize edildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, mart ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5 olarak açıklandı. İşsizlik oranı ile ilgili beklenti yüzde 3,5 olarak belirlenmişti. Enflasyon görünümü açısından izlenen ortalama saatlik kazançlar ise beklentilere paralel gerçekleşti.

Mart ayında ülkede ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Kazançlarda yıllık artış ise yüzde 4,2 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4,3 olmuştu.

Fed için karışık sinyaller

ABD'de resesyona işaret eden verilerin ardından gelen tarım dışı istihdam verilerinden para otoritesi Fed için karışık sinyaller geldi. İstihdam artışı Mart'ta 326 binden 236 bine gerilerken, ortalama saatlik kazançlardaki aylık artış ise yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell son dönemdeki konuşmalarında işgücü piyasasının hala sıkı kalmasına vurgu yaparak faiz artışlarına devam edebileceklerinin sinyalini vermişti. Powell kasım ayındaki bir konuşmasında nötr işgücü piyasası için 100 bin seviyesini işaret etmişti.