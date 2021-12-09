ABD’de Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye 'Cemal Kaşıkçı' adı verilecek

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddenin bir kısmının adı “Cemal Kaşıkçı Yolu” olarak değiştirilecek.

Washington DC Kent Konseyi, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu New Hampshire Caddesi'nin bir kısmına 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın adının verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Kararla, New Hampshire Caddesi’nin bir kısmının adı gelecek ay düzenlenecek bir törenle "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilecek.

Suudi Arabistan asıllı ABD’li Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cesedinin ise parçalandığı ortaya çıkmıştı. Kaşıkçı’nın ölümü Suudi Arabistan tarafından 18 gün sonra doğrulanmıştı.