ABD'de silahlı saldırı: En az 4 ölü

ABD'nin Colorado eyaletinin başkenti Denver'da metro bölgesinde yapılan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü. Saldırıda biri polis olmak üzere yaralıların da olduğu belirtildi.

Saldırganın da polis tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Denver Emniyet Müdürü Paul Pazen, saldırının 4 farklı noktada gerçekleştiğini söyledi. Pazen, akşam saatlerinde yapılan ilk saldırı sonucunda 2 kadının öldüğünü, bir adamın yaralandığını belirtti. İkinci noktada gerçekleşen saldırıda da bir kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Üçüncü noktada yapılan saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Saldırganın daha sonra aracıyla Lakewood bölgesine kaçtığını ifade edilirken, polisin burada da silah sesleri duyduğu aktarıldı.

Burada bir kişinin daha saldırı sonucunda öldüğü belirtilirken, saldırganın burada polisle çatıştığı aktarıldı.

Saldırganın daha sonra gittiği kent merkezinde bir kişiyi daha vurarak yaraladığı bildirildi. Daha sonra yeniden polisle çatışmaya giren kişinin polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.