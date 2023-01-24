ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı bir saldırı düzenlendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, 67 yaşındaki erkek saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Haber

Trendyol'da motokuryelerin direnişi kazanımla sonuçlandı