ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı bir saldırı düzenlendi.
Sputnik'te yer alan habere göre, 67 yaşındaki erkek saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı bir saldırı düzenlendi.
Sputnik'te yer alan habere göre, 67 yaşındaki erkek saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.