ABD'de sigaralardaki nikotin oranı düşürülüyor

Beyaz Saray Bütçe Ofisi tarafından dün yapılan açıklamada, Biden yönetiminin kanser ölümlerini azaltma planları dahilinde sigaralardaki nikotin oranına sınır getirmeyi planladığı söylendi. Yapılan açıklamada, sigaralarda olabilecek minimum nikotin oranı hesaplanarak, ülkedeki tüm sigara üreticilerinin bu orana göre sigara üretimi yapması sağlanacak.

CNBC'nin haberine göre, düzenleme en erken Mayıs 2023 itibariyle hayata geçirilebilir. Düzenlemeyle tütün kullanıcılarının sigarayı bırakmasının kolaylaşması ve gençlerde sigara bağımlılığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Biden yönetimi tarafından yapılan açıklamada, gelecek 25 yıl içerisinde kanserden ölüm oranının en az yüzde 50 azaltılması amaçlandığı belirtildi. Ancak tütün endüstrisinin nikotin oranı değişikliği düzenlemesine karşı çıkması bekleniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre sigara tüketimi yılda 480 bin ölüme neden olmakta. ABD'deki başlıca ölüm nedeninin sigara olduğu belirtiliyor.