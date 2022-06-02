Hollanda'da sigara hedefi: Bir paket 47 avro olacak

Ülkenin saygın gazetelerinden De Telegraaf, Sağlık Bakanı Maarten van Ooijen'in sigarayla mücadele kapsamında gündemine aldığı yeni hamleleri okurlarına duyurdu. Sigara içmeyen bir nesil istediğini daha önce de söyleyen Sağlık Bakanı'nın bu karar kapsamında sigara fiyatlarını artıracağı belirtildi.

Fiyatlar onlarca avro artacak

Uzun vadeli planda sigara fiyatlarının onlarca avro artabileceği açıklanırken 2040'ta bir paket sigaranın 47 avro (yaklaşık 822 TL) olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

'Fiyatlar artarsa sigarayı bırakırız'

Van Ooijen'in bilimsel araştırmaları merceğine aldığı ve Maastricht Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan etkilendiği de belirtildi. De Telegraaf'ta yer alan haberde, üniversitede yapılan araştırmada ankete katılanların yüzde 50'si sigara fiyatlarının artması durumunda sigarayı bırakacağını söylemişti.

Ülkenin yüzde 20'si sigara içiyor

Ülkede şu an nüfusun yüzde 20'si sigara içerken hükümetin planı ise 2040'ta bu oranı yüzde 5'e indirmek. Şu an ülkede bir paket sigara fiyatı ortalama 8 avro olarak belirlenirken, gelecek yıldan 2025'e kadar ise 10 avroya çıkması planlanıyor.