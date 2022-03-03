ABD'de Rusya'dan silah alan Hindistan'a yaptırım gündemde

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan askeri ekipman satın alarak stokladığı gerekçesiyle Hindistan'a yaptırım uygulamayı planladığı belirtildi.
The Hill'de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Güney Asya ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu yardımcı sekreter Donald Lu, Temsilciler Meclisi oturumunda, "Washington'un Hindistan'ın Rusya'yla askeri yakınlığının ABD güvenliği için tehdit oluşturduğunu düşündüğünü" söyledi.
Lu, Biden yönetimin bu bağlamda "ABD Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası" (CAATSA) kapsamında Hindistan'a yaptırım uygulamayı masaya yatırdığını ifade etti.