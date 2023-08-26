ABD'de petrol rafinerisinde yangın: Bölgeden tahliyeler başladı

ABD'de Marathon Petroleum'dan yapılan açıklamada, firmanın Louisiana eyaletine bağlı Garyville bölgesindeki petrol rafinerisinde çıkan yangına müdahale edildiği ve bölge halkının can güvenliği için tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda bölgedeki insanların tahliyesine başlandığı ifade edildi.

Petrol firması, sabah saatlerinde başlayan yangının yakıt olarak kullanılabilecek yanıcı bir sıvı olan nafta sızıntısından kaynaklandığını, New Orleans şehrine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki yangına müdahale edildiğini ve kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadığını bildirdi.

ABD medyasında da yangın çıkan noktanın yaklaşık 3,5 kilometre çapındaki bölgede yaşayan tüm sakinlerin tahliyelerinin zorunlu tutulduğu bilgisi yer aldı.

ABD Enerji Bilgilendirme İdaresine göre, ülkenin en büyük ikinci işletim kapasitesine sahip olan tesiste günlük yaklaşık 600 bin varil petrol üretiliyor. (AA)