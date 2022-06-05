ABD'de peş peşe silahlı saldırılar: 5 ölü, 36 yaralı

Bireysel silahlanmanın yol açtığı ölümlerin tartışıldığı ABD'de hafta sonu boyunca art arda kitlesel saldırılar yaşandı. ABC News'in aktardığına göre, saldırılar sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Saldırıların ilki Philadelphia kentinde gerçekleşti. Bir adamın kalabalığa ateş ettiği bildirilen olayda Philadelphia Polis Departmanı, üç kişinin öldüğünü ve 14 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Olayın ardından polis yetkilileri şarjörü boşaltılmış iki silah ele geçirdiklerini belirtti, ancak saldırının failine ilişkin hiçbir bilgi paylaşılmadı.

Bir diğer silahlı saldırı ise Phoenix kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Bir kişinin öldüğü, sekiz kişinin yaralandığı paylaşılan olayda da henüz herhangi bir gözaltı ya da tutuklama yapılmadığı kaydedildi.

Teksas ve Virginia eyaletlerinde çoğunluğu gençlerden oluşan ev partilerinde de ölümle sonuçlanan silahlı saldırılar gerçekleşti. Yerel yetkililer, her iki vakada toplam bir kişinin öldüğünü ve 14 kişinin yaralandığını açıkladı.