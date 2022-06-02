ABD'de silahlı saldırı 'bilanço'su: 8 ölü

Anma Günü kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ABD'de hafta sonu boyunca yaşanan silahlı saldırılarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD merkezli Silah Şiddeti Arşivi (GVA) adlı kuruluşun açıkladığı verilere göre, geçen hafta sonunda ABD'de 14 kitlesel silahlı saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda en az 8 kişi öldü, 55'ten fazla kişi yaralandı.
GVA, saldırgan hariç 4 veya daha fazla kişinin silahla yaralandığı veya öldüğü olayları "kitlesel silahlı saldırı" olarak tanımlıyor.
Peş peşe saldırılar
- GVA'nın sıraladığı vakalar şu şekilde:
- Güney Carolina'nın Charleston kentinde açılan ateş sonucu aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.
- Philadelphia kentinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda iki kadın öldü, iki kişi yaralandı.
- Tennessee'nin Chattanooga kentinde çıkan silahlı çatışmada da 6 genç yaralandı.