ABD'de silahlı saldırı 'bilanço'su: 8 ölü

Bireysel silahlanmanın tartışıldığı ABD'de silahlı şiddet olayları can almaya devam ediyor.

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Anma Günü kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ABD'de hafta sonu boyunca yaşanan silahlı saldırılarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

ABD merkezli Silah Şiddeti Arşivi (GVA) adlı kuruluşun açıkladığı verilere göre, geçen hafta sonunda ABD'de 14 kitlesel silahlı saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda en az 8 kişi öldü, 55'ten fazla kişi yaralandı.

GVA, saldırgan hariç 4 veya daha fazla kişinin silahla yaralandığı veya öldüğü olayları "kitlesel silahlı saldırı" olarak tanımlıyor.

Peş peşe saldırılar

  • GVA'nın sıraladığı vakalar şu şekilde:
  • Güney Carolina'nın Charleston kentinde açılan ateş sonucu aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.
  • Philadelphia kentinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda iki kadın öldü, iki kişi yaralandı.
  • Tennessee'nin Chattanooga kentinde çıkan silahlı çatışmada da 6 genç yaralandı.