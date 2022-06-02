ABD'de silahlı saldırı 'bilanço'su: 8 ölü

Anma Günü kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ABD'de hafta sonu boyunca yaşanan silahlı saldırılarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD merkezli Silah Şiddeti Arşivi (GVA) adlı kuruluşun açıkladığı verilere göre, geçen hafta sonunda ABD'de 14 kitlesel silahlı saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda en az 8 kişi öldü, 55'ten fazla kişi yaralandı.

GVA, saldırgan hariç 4 veya daha fazla kişinin silahla yaralandığı veya öldüğü olayları "kitlesel silahlı saldırı" olarak tanımlıyor.

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