ABD'de milletvekilleri 'UFO Komitesi' talep etti

ABD Temsilciler Meclisi dün, günlük hayatta UFO (Ne olduğu belirlenemeyen uçan cisim) diye anılan, resmi adıyla "Ne olduğu belirlenemeyen anormal olgular", kısa adıyla UAP'lar konusunda bir oturum yaparak bu konudaki iddiaları dinlemişti. Bir grup milletvekili, UFO'larla ilgili Temsilciler Meclisinde özel bir komite kurulmasını istedi.

Cumhuriyetçi Milletvekilleri Matt Gaetz, Anna Paulina Luna, Tim Burchett ve Demokrat Milletvekili Jared Moskowitz, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'e konuya ilişkin bir mektup göndererek, bu meselenin Pentagon ve istihbarat camiasının dürüst olma konusundaki eksikliklerini gösterdiğini öne sürdü.

Ne olmuştu?

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, 4 yılı aşkın bir süre içerisinde yaklaşık 40 tanıkla yaptığı görüşmelerine işaret ederek, hükümette, "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu" iddia etti. Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP'leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını belirterek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürdü.

Bu programlara erişim izni istediğinde kendisine bu iznin verilmediğini kaydeden Grusch, UAP'lerden, "insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri" çıktığını öne sürdü. Grusch, ABD'nin, "sağlam ve kısmen bozulmamış" uzaylı araçları bulduğunu iddia ederek, hükümetin yıllarca bu konuda halktan bilgi sakladığını belirtti.

ABD'de basınındaki haberlere göre, ABD Kongresi'nde UFO ve UAP'lere ilişkin düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev almış üç istihbarat yetkilisi tanık olarak ifade verdi.

ABD ordusu ve NASA'dan 'gizemli cisimleri' incelemek için ekip

ABD ordusu, 2020’de önceki yıllarda ABD'li pilotlarca gözlemlenen ancak tanımlanamayan cisimlere ilişkin görüntülerin gizliliğini kaldırmıştı. Daha sonra ABD istihbaratı söz konusu olayları incelemiş ve gerekli tanımlamayı yapamamıştı.

Pentagon da bu tür olaylara ilişkin gözlemleri verilere dönüştürmek için önce Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü adlı bir birim kurmuş, daha sonra da bunu Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu olarak dönüştürmüştü. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için özel bir komisyon kurmuştu. Pentagon'un Ocak 2023'te yayımladığı 2022 UAP Raporu'nda, çeşitli kurumların ve ABD ordusu birimlerinin rapora sağladığı katkılar sonucunda toplam 510 UFO vakasının sınıflandırıldığı belirtilmişti. (AA)