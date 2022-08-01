ABD'de mahkeme tarafından bir kadına verilen 'cadılık' mahkumiyeti 329 yıl sonra bozuldu

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, bir okul öğretmeni ve öğrencileri, Salem Cadı Mahkemeleri sırasında mahkûm edilen akıl hastası bir kadının adını temize çıkarmak için kampanya başlattı. Kampanya sonucunda 300 yıldan fazla bir süre sonunda 22 yaşında 'cadı' ilan edilen Elizabeth Johnson Jr'ın hakkındaki mahkumiyeti bozdu.

Genç kadının aklanması, kadının 'cadı olmakla' suçlanmasından 329 yıl sonra, Perşembe günü Massachusetts Valisi Charlie Baker tarafından imzalanan 53 milyar dolarlık bir devlet bütçe tasarısının parçası olarak geldi.

Johnson Jr, 1692-1693 yılları arasında Salem Cadı Mahkemeleri sırasında 'cadılık yapmakla' suçlanan 200'den fazla kişi arasındaydı. Bu kişilerden 19'u asıldı ve biri kayalarla ezilerek öldürüldü. Johnson, 'cadılıktan suçlu bulunan' ve ölüme mahkum edilenlerden biriydi. Ancak, dönemin valisi William Phips'in 1693'teki emriyle bu infazlar durduruldu ve Johnson Jr, 1747'de 77 yaşında öldü.

Yargılamalar sırasında 'cadılıkla suçlanan' kadınların çoğunun, daha sonra akrabalarının verdikleri hukuk mücadelesiyle isimleri temize çıkmıştı. Ancak Johnson Jr şimdiye kadar muhtemelen adını temize çıkarmak için savaşan soyundan kimse olmadığı için böyle bir hukuki süreç olmadı.

Bu, yurttaşlık bilgisi öğretmeni Carrie LaPierre ve North Andover ortaokulundaki öğrencileri, kadının mahkumiyetini bozmak için bir kampanya başlattı. LaPierre, New York Times'a bu fikri, sınıfında okulun yıllık müfredatının bir parçası olarak 'cadı avını' işlerken bulduğunu söyledi.