ABD'de Kongre Baskını duruşmaları başladı: 'Trump, 'Pence'i asın' sloganına destek verdi'

ABD Kongre Binası'na 6 Ocak 2021’de gerçekleştirilen saldırının ilk duruşması Perşembe akşamı ABD Kongresi’nde görülmeye başlandı.

TV’den canlı olarak yayımlanan ilk duruşmada, eski ABD Başkanı Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın da dahil olduğu yakın ekibinde yer alan kişilerin video ifadelerine ve açıklamalarına yer verildi. Buna göre bu kişiler Trump'ın 2020 Başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialarına katılmadıklarını açıkladılar.

Duruşmada soruşturma komitesi ayrıca Kongre binasını basan göstericilerin polise saldırdığına ilişkin videoları gösterdi.

Soruşturma komitesi ABD Temsilciler Meclisi’nde geçen yıl Temmuz ayında yapılan tartışmalı oylamayla belirlenmişti.

Demokrat Partili Kongre Üyesi Bennie Thompson’ın başkanlık ettiği heyet 7 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi üyeden oluşuyor. Heyetteki 2 Cumhuriyetçi de Trump karşıtı olarak biliniyor.

İlki Perşembe akşamı görülen 6 duruşmada soruşturma heyeti Trump’ın ABD Anayasası’nı yıkmaya ve yasadışı bir biçimde iktidara tutunmaya çalıştığını göstermeyi amaçlıyor.

Duruşmada eski ABD Başkanının kızı Ivanka Trump, damadı Jared Kushner, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski başsavcı William Barr ve eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley dahil Trump yönetiminden önemli isimlerin ifade ve açıklamalarının videoları gösterildi. Buna göre Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiasına kızı Ivanka Trump dahil yakın ekibi katılmıyor.

Duruşmada ayrıca Trump’ın baskından önce ABD Kongre Binası yakınlarında yaptığı konuşmada seçim yolsuzluğu iddialarını yinelediği ve mitinge katılanların öfkesini Joe Biden’ın seçimi kazandığına ilişkin Kongre onayını vermekte olan Pence’e yönlendirdiğine ilişkin de bir video klip yayınlandı.

Duruşmada Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney mitingde “Mike Pence’i asın” sloganları atanlara karşılık Trump’ın “Belki de destekçilerimizin düşüncesi doğru” dediğini aktardı.

'Bu Trump'ın son çırpınışıydı'

William Barr duruşmada gösterilen video ifadesinde, seçim hilesi iddialarını “saçmalık” diye nitelerken, Ivanka Trump da “Başsavcı Barr’a saygı duyarım. Bu yüzden söylediklerini kabul ettim” dedi.

Soruşturma komitesi başkanı Bennie Thompson ise Trump’ı “Amerikan demokrasisini engellemek için kurulan komplonun merkezinde olmakla” suçladı.

Thompson 6 Ocak Kongre Baskınını bir darbe girişimi olarak niteledi ve baskın sırasında yaşanan şiddetin bir rastlantı olmadığını belirterek “Bu Trump’ın son çırpınışıydı” dedi.