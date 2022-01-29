ABD'de kar fırtınası nedeniyle binlerce uçuş iptal edildi

ABD'nin New York Eyaleti'nde yaşanan fırtına saatte 72 km'ye varan rüzgar ve 25 santimetreye ulaşan karla devam ediyor.

Güney Delaware, orta ve doğu Long Island, güneydoğu Connecticut ve tüm Rhode Island'ın yanı sıra doğu Massachusetts ve doğu Maine'in bazı bölgelerinde de kar fırtınası uyarıları yayınlandı.

Dün, Ulusal Hava Servisi Cuma günü New York kenti ve güney New York Eyaleti için bir kış fırtınası uyarısı yayınladı. Dün ABD'nin Doğu Sahili'ne en az bin 400 uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi, bugünse iptal edilen uçuş sayısı 3 bin 500'i buldu.