ABD'de kamyonla çarpışan tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı

ABD’de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun bulunduğu tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kentinde bir kamyona çıktı. Kaza sonucunda trenin raydan çıktığı belirtilirken çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Sağlık ekiplerinin açıklamasına göre kazada en az 50 kişi ciddi şekilde yaralandı.

ABD Ulusal Demiryolu Servisi'nin açıklamasına göre, yolcu treni Missouri eyaletinde kamyona çarparak raydan çıktı. Açıklamada trende 243 yolcu ve 12 tren görevlisi olmak üzere toplamda 255 kişi olduğu açıklandı.

CNN'e konuşan, Chariton County Ambulans Servisi Şefi Eric McKenzie, en az 50 kişinin yaralandığı kazada çok sayıda ölü olduğunu açıkladı.