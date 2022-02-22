ABD'de kadın ve erkek futbolcular eşit ücret alacak

ABD'de Kadın Futbol Takım oyuncuları Megan Rapinoe ve Alex Morgan da dahil olmak üzere birçok kadın futbolcunun, erkek takımı oyuncularıyla eşit olmayan ücretler aldıklarını belirterek açtıkları davanın ardından, ABD Futbol Federasyonu oyuncularla 24 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı.

ABD Kadın Milli Takımı oyuncularından oluşan beş futbolcu, eşitsiz ücretler ve muameleler sebebiyle 2016 yılında Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu'na şikayette bulunmuşlardı. ABD Futbol Federasyonu, uzun süredir bu şikayet için bir adım atmadıktan sonra bugün yaptığı açıklamada, gelecekte oynanacak tüm maçlarda ve turnuvalarda kadın ve erkek oyunculara eşit ödeme yapılacağını belirtti.

ABD'li futbolcu Megan Rapione NBC'ye verdiği demeçte, "Bizim için bu, yalnızca geçmişin yanlışlarını düzeltmekle kalmayıp, gelecek nesli sadece hayal ettiğimiz bir şey için hazırlamamızı sağlamada büyük bir kazanç. Kadın sporunda gerçekten inanılmaz bir dönüm noktasının ortasındayız. Şu anda bunlara ve kadın sporunda neler olup bittiğine dikkat etmiyorsanız, her şeyin üzerinde uyuyorsunuz demektir" dedi.

ABD Kadın Futbol Takımı 2019 yılında Dünya Kupası'nı kazandıklarında, Paris'teki taraftarlar "Eşit ücret!" tezahüratlarıyla futbolculara destek olmuştu.

ABD Futbol Federasyonu, ABD'deki 61 kadın futbolcuya toplamda 22 milyon dolar tazminat ödeyeceğini, ayrıca gelecekteki hedefleri için kadınlar için ayrılmış 2 milyon dolarlık bir fon oluşturacağını açıkladı.

Her alanda olduğu gibi futbolda da kadın ve erkek arasındaki ücret farkı çok büyük. FIFA, 2018 Erkekler Dünya Kupası'nda 32 takıma 400 milyon dolar ve şampiyon Fransa'ya 38 milyon dolar para ödülü verdi. Karşılaştırıldığında, FIFA, 2019 Kadınlar Dünya Kupası'ndaki 24 takıma, üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandıktan sonra ABD'ye 4 milyon dolar da dahil olmak üzere 30 milyon dolar verdi.