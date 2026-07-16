ABD'de İsrail'e 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören tasarı reddedildi

İsrail'le birlikte Ortadoğu'da savaş suçları işleyen ABD, uzun süredir müttefiki olan Tel Aviv yönetimini de silahlandırmaya devam ediyor.

ABD'nin İsrail'e yönelik yardımları kamuyounda tepki çekerken, ABD Temsilciler Meclisi'nde de dikkat çekici bir yasa tasarısı görüşüldü.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie tarafından sunulan ve İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

Tasarıya 104 üye "evet", 314 üye "hayır" oyu verdi ve 10 üye de "çekimser" oy kullandı.

Tek "evet" oyu veren Cumhuriyetçinin Massie olduğu tasarıya, Temsilciler Meclisindeki Demokratların lideri Hakeem Jeffries'in "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

ABD medyasındaki haberlere göre ise oylamada, Demokratlar arasında keskin bir ayrım yaşandı. Buna göre, 103 Demokrat üye "evet" oyu kullanırken, 98 Demokrat "hayır" oyu verdi.

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