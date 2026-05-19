ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı: İki saldırgan dahil beş ölü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego İslam Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi.

ABD basınında yer alan haberlere göre bölgeye çok sayıda SWAT ve polis ekibi sevk edilirken, San Diego İtfaiye ve Kurtarma ekipleri de olay yerine konuşlandırıldı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yakındaki okullarda bulunan çocukların tahliye edildiği bildirildi.

Üç kişi hayatını kaybetti

San Diego Polis Şefi Scott Wahl, saldırının ardın basın toplantısı düzenledi.

Wahl, saldırı nedeniyle üç yetişkinin hayatını kaybettiğini bildridi.

İki şüphelinin intihar ettiği düşünülüyor

Wahl gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

17 ve 19 yaşındaki şüphelilerin intihar ettiklerinin düşünüldüğünü aktaran Wahl, olay sırasında hiçbir polisin silahını ateşlemediğini söyledi.

San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, olayı soruşturmak ve tam olarak ele almak için gerekli her şeyi yaptığımızdan emin olmamız gereken bir zaman" dedi.

Evden kaçmış, silahları yanına almış...

Öte yandan saldırıdan önce polis ekiplerinin, şüphelilerden birine yönelik arama çalışması yürüttüğü belirtildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre şüpheli hakkında arama çalışması yürütülmesinin nedeni, annesinin polise başvurarak oğlunun intihar eğiliminde olduğunu ve evden kaçtığını bildirmesiydi.

Polisin saldırı öncesi şüphelinin evinde yaptığı araştırmada, bazı silahların eksik olduğu ve annenin aracının yerinde bulunmadığı tespit edildi.

Şüphelinin kamuflaj kıyafet giydiği ve yanında bir arkadaşı olduğunun öğrenilmesiyle arama çalışmalara hız verildiği, çünkü yetkililerin bu durumun intihar eğiliminde olduğu düşünülen bir kişi için beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Trump: Korkunç bir durum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, San Diego'daki İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Konuyla ilgili brifing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi, ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz" dedi.