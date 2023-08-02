ABD’de ilk dini devlet okulunun açılmasına karşı dava

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), ülkenin ilk dini devlet okulunun kurulmasını engellemek için dava açtı. Oklahoma Bölge Mahkemesi'nde bazı aileler adına açılan dava, vergi mükelleflerinin ödedikleri paranın okula aktarılmasını durdurmayı amaçlıyor.

Davalılardan biri olan Oklahoma Eyaleti Sanal Sözleşmeli Okul Kurulu, Haziran ayında Katolik Kilisesi'nin, Sevillalı Aziz İsidor Sanal Katolik Okulu’nu kurma başvurusunu onayladı. Okul açılırsa, ABD'lilerin ödediği vergilerden milyonlarca dolar aktarılaracak.

ACLU’nun yazılı açıklamasında, "Aziz İsidor'un planlandığı şekilde faaliyet göstermesine izin verilmesi Oklahoma'daki devlet okullarını ayrımcılık ve dini telkin araçlarına dönüştürecektir" denildi.

VoA Türkçe'nin aktardığına göre Oklahoma Katolik Konferansı İcra Direktörü Brett Farley ise suçlamayı reddetti ve "Katolik okullarının gelen herkesi kabul ettiğini, dolayısıyla Aziz İsidor'un ayrımcılık yapacağı iddiasının tamamen asılsız olduğunu" savundu. Farley, "Oklahoma mahkemesinin eninde sonunda ABD Anayasa Mahkemesi'nin dini özgürlük lehindeki görüşüne katılacağından eminiz" dedi.

İsidor'a karşı açılan davada davacı olarak Oklahoma'da ikamet eden dokuz kişi ve Oklahoma Ebeveyn Yasama Eylem Komitesi yer alıyor. Davacıları ACLU, Kilise ve Devletin Ayrılması Birliği (Americans United for Separation of Church and State), Eğitim Hukuku Merkezi (Education Law Center) ve Dinden Bağımsızlık Vakfı (Freedom From Religion Foundation) temsil ediyor.

Americans United for Separation of Church and State Başkanı Rachel Laser, kamu tarafından finanse edilen bir dini okulun onaylanmasının, devlet okullarında İncil'in öğretilmesi ve ırk, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili kitap ve derslerin yasaklanması çabalarını içeren muhafazakar eyaletlerin faaliyetlerinin sonuncusu olduğunu söyledi.

Laser, "Kilise-devlet ayrılığına ve kamu eğitimine yönelik tam bir saldırıya tanık oluyoruz ve yeni cephe dini kamu okulları" dedi.

Freedom From Religion Foundation Eş Başkanı Annie Laurie Taylor da yazılı açıklamasında, "Oklahoma eyaletinin, amacı kamu eğitimini değil Katolikliği teşvik etmek olan, açıkça mezhepçi bir dini okul için finansmanı onaylaması mantıksız. Laik kamu eğitim sistemimize yönelik bu saldırı görmezden gelinemez" ifadelerini kullandı.