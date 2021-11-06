ABD'de iki sırtlanın koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD'nin Denver eyaletinde bir hayvanat bahçesinde iki sırtlanın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bu, dünya genelinde sırtlanlarda görülen ilk Covid-19 vakaları oldu.

Hayvanat bahçesinde aslanların bazılarının hastalanmasının ardından çeşitli hayvan türlerine test yapıldığı bildirildi. Sırtlanlardan alınan testlerin Colorado Eyalet Üniversitesi'nde yapılan incelemeler sonucu pozitif çıktığı ve sonuçların ulusal laboratuvarda doğrulandığı belirtildi.

2 sırtlanın yanı sıra hayvanat bahçesindeki 11 aslan ve 2 kaplanın da testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Hayvanat bahçesi tarafından yapılan açıklamada, "Sırtlanlar güçlü, dayanaklı hayvanlar olmalarıyla bilinirler. Şarbon, kuduz ve köpek hastalıklarına bağışıklıkları vardır. Şu anda iyi durumdalar, tamamen sağlıklarına kavuşmalarını bekliyoruz" denildi.

Hastalanan iki sırtlan olan 22 yaşındaki Ngozi ve 23 yaşındaki Kibo'da hafif bitkinlik, burun akıntısı ve öksürük gibi hafif semptomlar görüldüğü aktarıldı.

Hastalanan diğer hayvanların da iyileşme aşamasında oldukları bildirildi.