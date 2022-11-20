ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 ölü, 18 yaralı

ABD'nin Colorado eyaletinde, eşcinsellerin bir araya geldiği gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Colorado Springs Polis Sözcüsü Pamela Castro, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı söz konusu gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını açıklayan Castro, saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Castro, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortaklaşa yürütüldüğünü aktardı.