ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 ölü, 18 yaralı

ABD'de eşcinsellerin bir araya geldiği gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

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ABD'nin Colorado eyaletinde, eşcinsellerin bir araya geldiği gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Colorado Springs Polis Sözcüsü Pamela Castro, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı söz konusu gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını açıklayan Castro, saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Castro, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortaklaşa yürütüldüğünü aktardı.

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