ABD'de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini destekleyen karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi’nin 394 üyesi tasarıya destek verdi. Cumhuriyetçi Parti'den 18 üye ise tasarıya ret oyu verdi. Demokrat Parti'den 2, Cumhuriyetçi Parti'den 17 ise çekimser kaldı.

Tasarıda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya üye olma talebi desteklenirken ittifakın diğer üyelerine de iki ülkeyi resmen desteklemeleri çağrısı yapılıyor. Tasarıda ayrıca NATO üyesi ülkelere milli gelirlerinin en az yüzde 2’sini savunma bütçelerine ayırmaları yönünde 2014 Galler Zirvesi’nde verdikleri taahhüde uymaları çağrısı da yer alıyor.

BBC Türkçe'nin habere göre Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti grubunun lideri Steny Hoyer, “İsveç ve Finlandiya NATO’nun ortak savunma yeteneğine katkıda bulunacak ve Baltık bölgesini Rusya tehdidine karşı daha güvenli hale getirecektir. Ancak onun da ötesinde iki ülke sahip oldukları değerler sayesinde ittifakımıza da değer kazandıracaktır” açıklaması yaptı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmeleri için ittifak üyesi 30 ülkenin tümünün parlamentolarının onayı gerekiyor. ABD'de Parlamento'nun onay süreci, Kongre'nin üst kanadı olan Senato'nun onayıyla tamamlanmış olacak.

Türkiye'den İsveç'e uyarı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bakanlarla bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, “İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri sürecinin başlaması için masaya getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum” demişti.

İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini ifade eden Erdoğan, “Bizim Türkiye olarak bu konuda duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir” ifadelerini kullanmıştı.